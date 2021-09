Koploper Schiermonnikoog vs hekkensluiter Urk: waarom verschilt de vaccinatiegraad zo?

Mensen laten zich vaccineren op de XL-locatie van de GGD Regio Utrecht in de Expo Houten - ANP

Voor het eerst sinds de start van de vaccinatiecampagne gaf het RIVM vandaag gedetailleerde vaccinatiecijfers per gemeente vrij. Met een vaccinatiegraad van 93 procent spant de gemeente Schiermonnikoog de kroon, terwijl de gemeente Urk met 23 procent onderaan de lijst terug te vinden is. Grote verschillen dus, hoe komt dat? Vergeleken met de andere elf provincies blijft de vaccinatiegraad in heel Flevoland sowieso iets achter, constateert de GGD Flevoland. Waar dat mee te maken heeft, kan de gezondheidsdienst in de provincie niet precies zeggen. Wel is het zo dat bij de meer 'ingeburgerde' vaccinaties, zoals de prikken die zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, Flevoland ook altijd iets achterblijft op de andere provincies. De GGD denkt dat met het covid-vaccinatieprogramma dat patroon wordt gevolgd. "Flevoland is een provincie die zich lastig laat vergelijken", zegt een woordvoerder van de GGD daar. "Het is een beetje een aparte regio. Je hebt er compleet nieuwe steden, maar ook agrarisch gebied en een voormalig eiland." De provincie heeft daarnaast een relatief jonge bevolking, terwijl juist de oudere groepen vaker ingeënt zijn. Uitschieter Urk Binnen Flevoland is de gemeente Urk een uitschieter omlaag: nog geen kwart van de inwoners is daar momenteel geprikt tegen het coronavirus. In de gemeentes Lelystad en Almere zijn met een behaalde vaccinatiegraad van 64 procent wel meer inwoners gevaccineerd. De GGD Flevoland denkt niet dat religieuze overwegingen doorslaggevend zijn geweest voor de lage vaccinatiegraad. "Dat is echt te makkelijk. Urk is heel lang een zelfstandig gebied geweest", legt de woordvoerder van de gezondheidsdienst uit. "Er wordt met een zekere afstand en scepsis naar de overheid gekeken." Dat wantrouwen richting instanties zou zich wel eens vertaald kunnen hebben naar het vaccineren. Overigens ligt de vaccinatiegraad voor de prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma wel een stuk hoger. Eerder werd er al geprotesteerd tegen de coronamaatregelen in Urk. Tijdens een protest tegen de avondklok in januari reden zo'n honderd auto's toeterend door de haven, en werd ook de teststraat van de GGD in brand gestoken. Dat is ook te zien in deze video:

Om de vaccinatiegraad tegen covid in Urk op te krikken, probeert de lokale GGD een aantal dingen te doen. "Er gingen bijvoorbeeld verhalen rond over onvruchtbaarheid door vaccins. In zo'n geval zetten we een campagne op sociale media op. We hopen daarmee dan de spookverhalen uit de wereld te helpen", zegt de woordvoerder van GGD Flevoland. Die afgestemde aanpak moet nu uitgerold worden naar heel Nederland, zegt koepelorganisatie GGD GHOR. "De grootschalige vaccinatiecampagne zijn we aan het afronden, en we kijken nu hoe we regionaal verder gaan", zegt een woordvoerder van GGD GHOR. "Die nieuwe aanpak moet gericht zijn op specifieke doelgroepen die achterblijven. Maar wie dat zijn wisselt per regio en zelfs per wijk." Dit is de vaccinatiegraad in jouw gemeente: