Dilemma rondom coronatoegangsbewijs: 'Voorzichtig zijn' tot 'ik voel me onder druk gezet'

Mensen op een terras, ter illustratie - ANP

In hoeverre zou je de vrijheid van een minderheid mogen beperken, zodat een meerderheid meer vrijheid kan krijgen? Dit dilemma speelt op nu het kabinet eraan denkt om een coronatoegangsbewijs in te voeren voor bijvoorbeeld horeca- en bioscoopbezoek. De komende week wordt daarover een besluit genomen. Voor de meerderheid van Nederlanders betekent dat meer vrijheid: mocht de maatregel ingaan dan wordt waarschijnlijk de anderhalvemetermaatregel losgelaten in horecagelegenheden. Maar voor de Nederlanders boven de 12 die niet gevaccineerd zijn, wordt het minder eenvoudig om naar een restaurant of bioscoop te gaan: zonder negatieve testuitslag komen ze in theorie niet meer binnen. "Met dit soort besluiten moet je heel voorzichtig zijn", zegt Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie. "Want het kan ongewenste bijeffecten hebben op de groepen die de overheid toch al niet bereikt." Verslaggever Edwin van de Berg peilde de meningen op straat:

Wel of geen coronatoegangsbewijs: 'Wie ga je naar binnen laten en wie niet?' - NOS

Het kan ook voor de meerderheid van de maatschappij slecht uitpakken als de groep die tegen vaccinatie is nog extremer wordt, zegt Evers. "Want de groep die de vaccins niet vertrouwt, leeft vaak al in een bubbel met het idee dat de staat steeds repressiever wordt. Als je dan als overheid een besluit neemt in die richting, dan voelen die mensen zich daarin alleen maar gesterkt." Nicole, purser van beroep, is een van de 2,6 miljoen ongevaccineerden in Nederland. "Je kunt het intuïtie noemen, of naïviteit, maar tot nu toe voelt het helemaal niet goed om het vaccin te nemen." Haar man Koen, werkzaam in de zorg, heeft zich wel gevaccineerd. Samen gaan ze met regelmaat naar de film of uiteten.

Quote De uitsluiting, dat vind ik een verkeerde ontwikkeling. Dat zou niet moeten. Koen

Grote zorgen om zichzelf maakt ze zich niet als het coronabewijs breed wordt ingevoerd. "Dan zal ik minder uitgaan. En dan maak ik het thuis gezellig, ga ik lekker koken. Dan zal ik selectiever worden. Dingen doen waar ik een test voor over heb." Toch vindt ze het een zorgelijke ontwikkeling. "Wij hebben al een heel mooi leven achter de rug. Maar voor de jongeren vind ik het wel lastig." Haar man Koen valt haar bij. "De uitsluiting, dat vind ik een verkeerde ontwikkeling. Dat zou niet moeten. Hoe ver willen we gaan met dit verhaal?" Voor de groep die zich puur uit praktische overwegingen niet heeft laten vaccineren, zou de invoering van zo'n coronatoegangsbewijs hen misschien kunnen overhalen zich toch te laten inenten, denkt hoogleraar Evers. Maar dat geldt beslist niet voor de mensen die niet overtuigd zijn van de noodzaak van inenting tegen covid-19, er principieel op tegen zijn of die zich om medische reden niet kunnen laten vaccineren.

Quote Ik begin nu wel te twijfelen: moet het nu toch dan maar? Stefanie