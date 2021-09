Evangelist Jan Zijlstra (82) overleden na coronabesmetting

De bekende evangelist Jan Zijlstra is op 82-jarige leeftijd overleden. De gebedsgenezer werd enkele dagen geleden met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis.

Zijn stichting Wings of Healing schrijft op de website dat Zijlstra "een duidelijke roeping had om het getuigenis van Jezus Christus bekend te maken". 64 jaar lang predikte hij het evangelie, samen met zijn vrouw Herma. Volgens de stichting hebben honderdduizenden mensen diensten van Zijlstra bezocht, in zowel binnen- als buitenland.

De Noord-Hollandse Zijlstra sloot zich in de jaren 50 aan bij de pinkstergemeente van Johan Maasbach, met wie hij jarenlang samenwerkte. In de jaren 90 ontstond er een breuk in de beweging van Maasbach, waarna Zijlstra met zijn vrouw een eigen gemeente begon. Ook daar vertrok hij, waarna hij in 2013 de stichting Wings of Healing opzette.

Zijlstra publiceerde meerdere boeken, waaronder zijn autobiografie Gods plan met mijn leven.

