'Bij een kleine Nederlandse club begonnen en nu zit ik bij Barcelona'

Hij droeg al even het blaugrana in een wedstrijd, maar vanmiddag is de 22ste Nederlandse voetballer in de clubhistorie officieel gepresenteerd bij FC Barcelona. Luuk de Jong dus, die tot verrassing van velen op de valreep voor een seizoen van Sevilla is gehuurd. Met een optie tot koop.

De eind vorige maand 31 jaar geworden spits glom van trots ten overstaan van de pers. "Dit is de grootste club van de wereld", roemde de aanwinst zijn nieuwe werkgever. "Ik heb de Europa League gewonnen en prijzen in Nederland, maar dit is het hoogtepunt van mijn carrière."

Het had er veel van weg dat de in de Achterhoek opgegroeide voetballer, die landstitels vierde met FC Twente en PSV maar tussendoor bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United niet uit de verf kwam, zelf ook nog niet goed begreep hoe hij in Camp Nou verzeild was geraakt.