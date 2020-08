VVV-Venlo haalt Griekse spits Giakoumakis binnen

De 25-jarige Giakoumakis, die bij AEK tot medio 2021 onder contract stond, heeft bij VVV voor twee jaar getekend, met een optie op nog een derde seizoen. Bij zijn laatste club, in Polen, scoorde Giakoumakis na de winterstop drie keer in twaalf wedstrijden.

VVV-Venlo heeft Georgios Giakoumakis vastgelegd. De Griekse spits komt over van AEK Athene, dat hem de laatste anderhalf jaar had uitgeleend aan achtereenvolgens OFI Kreta en het Poolse Gornik Zabrze.

De Griek is blij met zijn transfer. Giakoumakis is zelfs een fanatiek volger van de eredivisie, zegt hij op de website van zijn nieuwe club. "Ik volg het Nederlandse voetbal al mijn hele leven. Ik hou van de aanvallende speelstijl in de eredivisie. Zelf wil ik me graag bewijzen in Nederland. Ik ben heel blij dat VVV-Venlo me die kans geeft", aldus de spits.

Technisch manager Stan Valckx is ook blij met de komst van de Griek. "Georgios is een centrumspits met lengte en snelheid, expliciet een type spits waar we nog naar op zoek waren."

Giakoumakis is voor VVV de zesde aanwinst voor het nieuwe seizoen. Eerder tekenden aanvallers Guus Hupperts en Jafar Arias, en verdedigers Lukas Schmitz, Arjan Swinkels en Roy Gelmi al voor de Limburgse club.