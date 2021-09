Visser loopt nationaal record op 100 meter horden in finale Diamond League

Tobi #Amusan claims a PB and African record of 12.42 to win the Diamond Trophy in the 100m hurdles! #DiamondLeague #WDLFinal 📸 @matthewquine pic.twitter.com/mWNnXo2gqw

Sifan Hassan slaagde er op de 1.500 meter net niet in om de Diamond Trophy in de wacht te slepen. De Nederlandse legde het in de eindsprint af tegen haar concurrente Faith Kipyegon: 3.58,33 om 3.58,55.

De Keniaanse leek in een boeiend duel in de slotronde onder de druk van Hassan te gaan bezwijken, maar had uiteindelijk nog net genoeg over. Hassan kwam op het laatste rechte stuk naast Kipyegon. Die perste er op haar tweede adem nog een versnelling uit, waarop Hassan moest passen.