Bol levert en eist Diamond Trophy op, Visser loopt nationaal record

Na Dafne Schippers (200 meter) en Sifan Hassan (1.500 en 5.000 meter) is Bol pas de derde Nederlandse atlete die de eindoverwinning weet te behalen in de prestigieuze Diamond League.

Bol bleef in Zürich met een tijd van 52,80 haar concurrentes Shamier Little en Anna Ryzjykova voor. Door haar eindzege kan Bol ook nog eens 30.000 dollar op haar rekening bijschrijven.

Tobi #Amusan claims a PB and African record of 12.42 to win the Diamond Trophy in the 100m hurdles! #DiamondLeague #WDLFinal 📸 @matthewquine pic.twitter.com/mWNnXo2gqw

Sifan Hassan slaagde er op de 1.500 meter net niet in om de Diamond Trophy in de wacht te slepen. De Nederlandse legde het in de eindsprint af tegen haar concurrente Faith Kipyegon: 3.58,33 om 3.58,55.

De Keniaanse leek in een boeiend duel in de slotronde onder de druk van Hassan te gaan bezwijken, maar had uiteindelijk nog net genoeg over. Hassan kwam op het laatste rechte stuk naast Kipyegon. Die perste er op haar tweede adem nog een versnelling uit, waarop Hassan moest passen.

"Dit was mijn laatste wedstrijd dit jaar", vertelde Hassan na afloop. "Ik wilde nog een keer alles geven. Ik heb na Tokio even rustig aan gedaan, het was best zwaar mentaal en fysiek om me nog een keer op te laden. Ik heb dit jaar ook de nodige problemen gekend, omdat ik vanwege corona niet naar de Verenigde Staten kon. Volgend jaar ga ik daar proberen nog beter te worden."