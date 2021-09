Vrouw overleden na steekpartij in Helmond, zoon aangehouden

In Helmond is een 68-jarige vrouw om het leven gekomen bij een steekpartij. Haar 43-jarige zoon is aangehouden. Hij had bij zijn aanhouding een mes bij zich.

Het slachtoffer werd rond 13.30 uur zwaargewond gevonden in haar huis aan het Lambertushof. Kort daarna is ze aan haar verwondingen overleden.

Ongeveer op datzelfde moment werd op een andere plek in Helmond de zoon van het slachtoffer opgepakt. Hij had een mes bij zich. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij, meldt Omroep Brabant. Ook moet nog met zekerheid worden vastgesteld dat het mes dat de man op zak had, gebruikt is als wapen bij de steekpartij.