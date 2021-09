Zo schat de politie in hoeveel mensen er op een demonstratie komen

De tweede factor, de dichtheid van de mensenmassa, wordt op verschillende manieren ingeschat, aldus Van der Veen: "Er zitten mensen in het commandocentrum die kijken naar camerabeelden. Maar we hebben ook agenten op straat die we vragen om een inschatting te maken." Normaal gesproken worden er ook nog drones ingezet, maar die waren niet beschikbaar vanwege de grand prix in Zandvoort.

Die 14.000 meter is de bruto oppervlakte. "Die kan natuurlijk niet helemaal vol staan", zegt Adang. "Er zijn obstakels, zoals palen, prullenbakken en bankjes." Daarbij komt dat niet de volledige Dam beschikbaar was. Er werd een podium opgebouwd voor het Concertgebouworkest. Wel stonden er ook mensen op het Damrak, de straat die uitkomt op de Dam.

Toch zijn er methodes om een redelijke inschatting te maken, zegt de politie. In de basis wordt gekeken naar de oppervlakte waarop mensen staan en wat de dichtheid is van de mensenmassa: hoeveel mensen staan er per vierkante meter?

Inschatten hoeveel mensen er bij een demonstratie aanwezig zijn is lastig, zegt Otto Adang, lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie: "Wie is er precies deelnemer en wie staat er langs de kant te kijken? Het is ook dynamisch. Mensen komen en gaan." Nog ingewikkelder wordt het als het om een demonstratie gaat waarbij mensen een route lopen.

De gemeente sprak van ruim 20.000 demonstranten, maar op sociale media waren er claims dat het er wel tien keer zo veel waren. Zo ver wil de organisatie niet gaan. Die schat in dat er 50.000 tot 100.000 mensen waren, maar dat is dus nog steeds een flink verschil met de telling van politie en gemeente.

De mars in Amsterdam vorig weekend tegen coronamaatregelen, onder de noemer 'Samen voor Nederland', leverde na afloop veel discussie op. Niet alleen over wie er meeliepen en over het gebruik door demonstranten van Prinsenvlaggen en Jodensterren , maar ook over hoeveel mensen er eigenlijk bij aanwezig waren.

De politie deelt de ruimte in in verschillende compartimenten. Per compartiment wordt ingeschat hoeveel mensen er per vierkante meter staan. Daar komt dan een gemiddelde uitrollen. Zondag was dat ongeveer twee demonstranten per vierkante meter.

Dat is een redelijk normale inschatting voor een demonstratie, zegt Syan Schaap van het Event Safety Institute, dat onder meer gemeenten adviseert over crowd control: "Als je verder naar voren gaat, is het meestal wat drukker en aan de achterkant wat rustiger. Het is altijd een aanname en nooit exact, maar het zal niet gauw hoger dan drie demonstranten per vierkante meter liggen."

Vlekkeloos verlopen

Toen de massa begon te bewegen, is ook bekeken wat de uitstroom was vanaf de Dam naar de Paleisstraat. De politie stelde vast dat er 400 mensen per minuut de Dam verlieten. De uitstroom duurde ongeveer drie kwartier tot een uur, wat betekent dat tussen de 18.000 en 24.000 mensen de Dam verlaten hebben.

Op basis van al die gegevens komt de politie tot de inschatting van 20.000 demonstranten. "Het kunnen er ook 19.000 of 21.000 geweest zijn, maar het waren er echt geen 50.000 tot 100.000."

Maar organisator Michel Reijinga gelooft de inschatting van de politie niet: "Er is geen enkel opstootje geweest, het is vlekkeloos verlopen, dus nu proberen gemeente en politie ons op een andere manier te framen, door gedoe te creëren over bezoekersaantallen."