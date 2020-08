De uitzending van 11 augustus

'Meer aandacht voor leed Indonesiërs bij herdenking 15 augustus'

Bij het Indisch monument in Den Haag wordt elk jaar op 15 augustus het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is de dag dat Japan 75 jaar geleden capituleerde. Er wordt stilgestaan bij alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Oud-minister Ben Bot, publicist Lara Nuberg en acteur Thom Hoffman vinden dat de plechtigheid niet meer van deze tijd is en anders moet. Zij vinden dat het leed van Indonesiërs nu te weinig aandacht krijgt.