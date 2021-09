Brit Hayter sprint in eigen land naar dagzege en herovert leiderstrui

Ethan Hayter heeft in eigen land de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Groot-Brittannië. De renner van Ineos werd door zijn ploeg perfect afgezet en nam dankzij de zege de blauwe leiderstrui over van de Belg Wout van Aert.

Nadat de rit over 152 kilometer in Alderley was weggeschoten, gingen al snel vijf renners op avontuur. Geen van allen vormde een gevaar voor de klassementsrenners. Toch maakte het peloton jacht op de vluchters en nadat de laatsten waren teruggepakt in finishplaats Warrington, zette Ineos zich op kop.

Valpartij

Deceuninck rekende op Mark Cavendish, maar zag zijn sprint in het water vallen door een valpartij in de laatste bocht. Ook Van Aert was op slag kansloos. Hayter profiteerde optimaal en liet bij zijn negende dagsucces Italiaan Giacomo Nizzolo en zijn landgenoot Daniel McLay achter zich. Cavendish kwam als vijfde over de meet.

Hayter heroverde en passant de leiding in het klassement van de achtdaagse koers die zondag eindigt in Aberdeen. Hij heeft acht seconden voorsprong op Van Aert en negentien op de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe.