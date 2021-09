Koning sluit deel Kroondomein Het Loo woensdag opnieuw af

Koning Willem-Alexander sluit volgende week een deel van het Kroondomein Het Loo opnieuw voor drie maanden af voor publiek. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving van RTL Nieuws.

Gisteren werd bekend dat het natuurgebied vanaf 2022 niet mag worden afgesloten, als de koning een vijfjaarlijkse subsidie van 4,7 miljoen euro voor het onderhoud wil behouden. Voor het staatshoofd gelden vanaf dan dezelfde regels als voor andere subsidieaanvragers van natuurgebieden. Dat houdt in dat het park slechts één week per jaar mag worden afgesloten.

Het Kroondomein kan dit jaar nog wel worden afgesloten, omdat de nieuwe regels pas op 1 januari 2022 ingaan. De koning loopt dus niet vooruit op de nieuwe situatie, ondanks de kritiek van natuurorganisaties en uit de politiek.

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer eisten vorig jaar opheldering over de sluiting. Premier Rutte benadrukte destijds dat het bos privé is en dat het de koning als grootgrondbezitter vrijstaat om te doen wat hij wil met het gebied.

Nieuwe subsidieaanvraag

Als de koning besluit af te zien van een nieuwe subsidieaanvraag mag het natuurgebied wel maandenlang worden afgesloten voor publiek. De Rijksvoorlichtingsdienst wil nog niet zeggen of de koning afziet van zo'n nieuwe miljoenensubsidie. Aanvragen kunnen nog tot het einde van het jaar worden ingediend.

Het park op de Veluwe is jaarlijks van 15 september tot 25 december gesloten. Het vermoeden bestaat dat de koninklijke familie dan jaagt op wild.