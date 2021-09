Commissaris koning Zuid-Holland: alles doen om Afghanen te huisvesten

Alle zeilen moeten worden bijgezet om huisvesting te vinden voor vooral Afghaanse vluchtelingen. De commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit (CDA), roept alle gemeenten in zijn provincie op per direct "buiten de gebaande paden te treden'" en tot "onorthodoxe oplossingen" te komen voor deze crisis.

Volgens de bestuurder verwacht het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat de opvangcentra binnen enkele weken volledig bezet zijn. Er kunnen dan geen nieuwe asielzoekers meer worden opvangen.

In een brief aan de burgemeesters wijst de commissaris op de recente ontwikkelingen in onder andere Afghanistan, die ertoe leiden dat er een "verhoogde asielstroom" is. Extra probleem is dat de doorstroming in het asielproces moeizaam verloopt door de trage procedures en de woningnood.

Doordat er zo'n krapte is op de huizenmarkt kunnen erkende vluchtelingen geen woonruimte vinden. Daardoor blijven ze extra lang in de asielzoekerscentra en houden plaatsen bezet die eigenlijk bedoeld zijn voor nieuwe asielzoekers.

Met onorthodoxe oplossingen bedoelt Smit bijvoorbeeld dat bestaande afspraken tussen het COA en gemeenten herzien worden. Ook kan er gekeken worden naar het op korte termijn veranderen van gebouwen in opvanglocaties. Volgens Smit moet er niet worden gedacht in drempels, maar in mogelijkheden en moeten gemeenten "moreel lef hebben met oog voor menselijke aspecten".

'Houd asielzoekerscentrum Rijswijk open'

Daarnaast wil Smit dat het goed functionerende azc in Rijkswijk open blijft, meldt Omroep West. Dat sluit na vijf jaar zijn deuren. De commissaris van de koning zou het zonde vinden om de ruimte die er al is dicht te doen.

Smit wil bovendien voorkomen dat nieuwe vluchtelingen, net als enkele jaren geleden, moeten uitwijken naar sporthallen en andere noodopvang. Ook het kabinet heeft aangedrongen op betere alternatieven.

Nieuwe opvang in 's-Gravendeel

Rijnmond meldt dat in 's-Gravendeel een tijdelijke noodopvang komt op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum daar. Volgens de gemeente Hoeksche Waard komen daar in oktober 375 personen, met name gezinnen, naar toe.