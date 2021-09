NL-Alert voor brandend schip in de Botlek, rook kan klachten veroorzaken voor omwonenden

De brandweer heeft een NL-Alert verspreid in Schiedam en Vlaardingen over het schip in de Botlek dat al sinds gistermiddag in brand staat. In het ruim van het schip broeit een lading schroot. Daar komt rook bij vrij die klachten kan veroorzaken bij mensen in Vlaardingen en Schiedam.

In het bericht waarschuwt de brandweer voor meer rookontwikkeling. "We hebben het schip de hele nacht geprobeerd te blussen door een beetje lading uit het schip te halen en dat dan op de kade te blussen, maar we zien nu dat dat niet werkt", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio bij Rijnmond.

De enige oplossing volgens de woordvoerder is nu om het schip vol met water te laten lopen. Dat levert korte tijd veel rookoverlast op omdat de brandweer het luik van het schip opent. Als de brandweer deze tactiek niet gebruikt, kan het nog dagen duren voordat de broei stopt.

Bij de brand komt veel rook vrij: