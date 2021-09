PSV-directeur De Jong over Ihattaren: 'Een transfer was het beste, dat wist Mo ook'

'Er is goed geld verdiend', concludeert PSV-directeur De Jong na miljoenenwinst - NOS

Hij haalde Marco van Ginkel, Davy Pröpper, Joël Drommel en André Ramalho. En toch slaagde John de Jong erin een kleine 47 miljoen euro winst te maken op de transfermarkt. "Er is goed geld verdiend", constateert de technisch directeur van PSV dan ook. Wat heet. Donyell Malen bracht 30 miljoen euro in kas, Denzel Dumfries leverde 12,5 miljoen op en Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren brachten gezamenlijk nog eens een kleine 12 miljoen euro op. De Jong: "We hebben een goede transferperiode gehad. We hebben een paar hele goede inkomende transfers gedaan en ook een paar hele goede uitgaande. In een moeilijke markt, de impact van corona is ook dit seizoen nog voelbaar."

De Jong kwam van ver De geluiden rondom John de Jong waren in Eindhoven niet altijd zo positief. In de zomer van 2019 haalde hij de een na de andere speler naar het Philips Stadion die vervolgens hopeloos flopte. Bruma, Timo Baumgartl en Ritsu Doan kostten samen bijna 30 miljoen euro. Verder haalde De Jong Kostas Mitroglou, Toni Lato, Robbin Ruiter en Ibrahim Afellay naar PSV. Alleen de komst van Olivier Boscagli kan een succes genoemd worden.

"Concurrerende clubs in binnen- en buitenland hadden het wat moeilijk met uitgaande transfers. Wij konden het vrij snel realiseren", telt De Jong zijn zegeningen. Om vervolgens direct toe te geven dat dit deels een speling van het lot was. "Dat kwam denk ik ook wel door het goede EK van Denzel en Donyell." Madueke en Götze Hoe het ook zij, er is dus goed geld verdiend. En, afgaande op de geweldige vorm van Noni Madueke, goed werk gedaan. Want die 47 miljoen euro winst had nog een stuk hoger uit kunnen vallen als PSV positief had gereageerd op interesse in de Engelse aanvaller. Maar Madueke bleef, tekende zelfs een nieuw contract, dat tot de zomer van 2025 loopt. En scoort er dit seizoen vrolijk op los. "Er was veel interesse in vooral onze aanvallende spelers", weet De Jong. "Ik ben blij dat we Madueke hebben kunnen verlengen."

PSV-directeur John de Jong kan terugkijken op een goede transferzomer - ANP

Ook Mario Götze bleef PSV trouw. Maandag poseerde De Jong lachend met de Duitse technicus, een shirt met 'rugnummer' 2024 tussen hen beiden, verwijzend naar het jaar waarin de nieuwe verbintenis van Götze afloopt. "Het is een mooi signaal dat hij heeft bijgetekend, ook naar buiten toe." Bruma levert in Als klap op de vuurpijl kwam Bruma naar De Jong toe. De Portugese miskoop, voor wie de Eindhovenaren twee jaar geleden 12 miljoen euro neertelden, wilde graag blijven. Zó graag, dat hij voorstelde salaris in te leveren.

Bruma zei tegen De Jong: 'Ik ben een dure speler en wil graag iets terugdoen' - NOS

"Hij zei tegen mij: 'Ik ben een dure speler en wil graag iets terugdoen. En ik ben bereid een gedeelte van mijn salaris in te leveren om hier te blijven en een nieuwe start te maken.' Dat is wel een heel mooi gebaar", vindt De Jong. Vertrek Ihattaren Liepen ze bij PSV dan de hele zomer de polonaise? Dat ook weer niet. Tegenover de goede start in de eredivisie en de overtuigende winst van de Johan Cruijff Schaal staat de onnodige uitschakeling in de voorrondes van de Champions League. "Dat chagrijn zit er nog steeds", verzekert De Jong. En tegenover de mooie transfers en contractverlengingen staat het veel te vroege en goedkope vertrek van Ihattaren, nadat club en speler de conclusie hadden getrokken dat de breuk tussen beiden niet te lijmen was. "Het is jammer dat het zo gelopen is, maar het is, denk ik, voor iedereen het beste dat hij een transfer heeft gemaakt."

De Jong over Ihattaren: 'Een transfer was voor iedereen het beste, dat wist Mo ook' - NOS