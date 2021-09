Eerste evacuatievlucht uit Kabul sinds vertrek VS, 'Afghaanse Nederlanders aan boord'

Een groep Afghaanse Nederlanders heeft toestemming gekregen om Afghanistan te verlaten met een evacuatievlucht uit Kabul. Dat meldt The Washington Post op basis van anonieme diplomaten.

In totaal worden zo'n 200 Afghanen met een dubbel paspoort meegenomen op een vlucht van Qatar Airways, melden meerdere internationale persbureaus en kranten. Volgens CNN is het toestel onderweg naar Doha in Qatar. Verder mogen ook mensen met Amerikaanse, Britse, Italiaanse, Oekraïense, Canadese en Duitse paspoorten mee met de evacuatievlucht, aldus The Washington Post.

Vandaag meldde Nu.nl dat een vliegtuig met aan boord dertien Nederlanders vanaf het vliegveld van Kabul is vertrokken. Het evacuatieproces verliep rommelig, schrijft de site. Het gaat zeer waarschijnlijk om dezelfde vlucht.

Vliegverkeer weer op gang

Het zou de eerste grote evacuatievlucht zijn sinds de laatste Amerikaanse militairen eind augustus vertrokken van het vliegveld in Kabul. De Taliban hebben herhaaldelijk gezegd dat buitenlanders of Afghanen met geldige reispaspieren het land mogen verlaten, maar sinds het Amerikaanse terugtrekken hebben ze de daad niet bij het woord gevoegd.

De Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad heeft de Taliban onder druk gezet om de groep Afghanen met een dubbel paspoort te laten vertrekken, schrijft onder meer persbureau Reuters. De Afghanistangezant van Qatar zegt tegen The Washington Post dat de luchthaven van Kabul geleidelijk weer wordt geopend. Morgen verwacht hij een nieuwe vlucht.

22.000 verzoeken

Sinds de overname van de Afghaanse hoofdstad door de Taliban ontstond er een chaotische situatie op het vliegveld, waarbij de evacuatie van Nederlandse staatsburgers en Afghanen die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt moeizaam verliep.

Eergisteren meldde het demissionaire kabinet dat het ministerie van Buitenlandse Zaken bijna 22.000 verzoeken heeft gekregen van mensen in Afghanistan die denken in aanmerking komen om naar Nederland te worden geëvacueerd. Tot dan toe zijn 1673 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Nederland geëvacueerd.

In totaal wisten westerse landen ruim 120.000 mensen uit Kabul te evacueren.