Eerste evacuatievlucht uit Kabul sinds vertrek VS, 13 Nederlanders aan boord

De evacuatievlucht was de eerste sinds de Amerikaanse militairen eind augustus uit Afghanistan vertrokken:

Volgens verschillende kranten en internationale persbureau worden in totaal zo'n 200 mensen meegenomen op een vlucht van Qatar Airways. Onder hen zouden ook Amerikanen, Britten, Italianen, Oekraïeners, Duitsers en Canadezen zijn.

Er zouden aanvankelijk meer mensen met een Nederlands paspoort meereizen met de vlucht, maar een deel slaagde er niet in om op tijd zich bij de groep te voegen. Ook zouden zo'n 25 mensen hebben aangegeven niet mee te willen met de vlucht, ze willen op een ander moment vertrekken.

Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken zegt heel blij te zijn dat de groep in veiligheid is gebracht. "Tegelijk zijn er nog veel mensen in Afghanistan die willen vertrekken. Nederland blijft zich inspannen om ook hen te helpen."

Volgens Buitenlandse Zaken verliep het terughalen van de Nederlanders onder tijdsdruk en met veel onzekerheden en veiligheidsrisico's. Zo moest de groep controleposten van de Taliban passeren. In verband met de veiligheid konden mensen zonder Nederlands paspoort niet mee met de reis.

Vliegverkeer weer op gang

Het is de eerste grote evacuatievlucht zijn sinds de laatste Amerikaanse militairen eind augustus vertrokken van het vliegveld in Kabul. De Taliban hebben herhaaldelijk gezegd dat buitenlanders of Afghanen met geldige reispaspieren het land mogen verlaten, maar sinds het Amerikaanse terugtrekken hebben ze de daad niet bij het woord gevoegd.

De Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad heeft de Taliban onder druk gezet om de groep Afghanen met een dubbel paspoort te laten vertrekken, schrijft onder meer persbureau Reuters. De Afghanistangezant van Qatar zegt tegen The Washington Post dat de luchthaven van Kabul geleidelijk weer wordt geopend. Morgen verwacht hij een nieuwe vlucht.

22.000 verzoeken

Sinds de overname van de Afghaanse hoofdstad door de Taliban ontstond er een chaotische situatie op het vliegveld, waarbij de evacuatie van Nederlandse staatsburgers en Afghanen die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt moeizaam verliep.