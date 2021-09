13 Nederlanders van Kabul naar Qatar gevlogen, eerste burgervlucht sinds vertrek VS

Een groep van 13 Nederlanders heeft vanmiddag met een evacuatievlucht Afghanistan verlaten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij zijn overgebracht naar de Qatarese hoofdstad Doha, van waaruit zij doorreizen naar Nederland.

Er zouden aanvankelijk meer mensen met een Nederlands paspoort meereizen met de vlucht, maar een deel slaagde er niet in om op tijd zich bij de groep te voegen. Ook zouden zo'n 25 mensen hebben aangegeven niet mee te willen met de vlucht, ze willen op een ander moment vertrekken.

Volgens verschillende kranten en internationale persbureau worden in totaal zo'n 200 mensen meegenomen op een vlucht van Qatar Airways. Onder hen zouden ook Amerikanen, Britten, Italianen, Oekraïners, Duitsers en Canadezen zijn.

Dankzij Qatar

Volgens demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken is de evacuatie van de 13 Nederlanders vooral te danken aan inspanningen van de Qatarese overheid. "We zijn ze ontzettend dankbaar", zei ze in een eerste reactie. Het weer op gang brengen van de evacuaties was ook de inzet van haar reis naar Qatar, Pakistan en Turkije vorige week.

Dat er alleen mensen met een Nederlands paspoort mee mochten met de vlucht was volgens Kaag een voorwaarde die was gesteld. Door wie wilde ze niet zeggen, maar het was in ieder geval niet een Nederlandse eis.

Geen samenwerking met Taliban

Dat er nu weer Nederlanders uit Kabul kunnen worden weggehaald, betekent volgens de minister niet dat Nederland samenwerkt met de Taliban. "En het betekent zeker niet een erkenning van het regime."

Kaag zei dat er nog een paar honderd Nederlanders en Nederlandse ingezetenen in Afghanistan zijn. Ze hoopt dat er de komende tijd nog nog veel meer Op #evacuatievluchten plaatsvinden.

De evacuatievlucht was de eerste sinds de Amerikaanse militairen eind augustus uit Afghanistan vertrokken: