President Poetin: Rusland brengt vaccin op de markt, dochter is al gevaccineerd

Het Russische ministerie van Volksgezondheid heeft een vaccin tegen corona goedgekeurd. President Poetin zegt dat het middel werkt, veilig is en dat een van zijn dochters al is gevaccineerd zonder bijwerkingen.

Volgens Poetin heeft het vaccin alle belangrijke tests doorstaan en komt het binnenkort op de markt. Maar wetenschappers zijn kritisch; zij zeggen dat het maanden duurt voordat een vaccin als veilig kan worden aangemerkt. Het moet getest zijn op vele duizenden mensen. "Dat is nog niet gebeurd, de derde testfase is nog niet afgerond. Er is dus te weinig tijd verstreken voor het testen van het vaccin", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. "Pas als je duizenden mensen lange tijd hebt gevolgd, kun je iets zeggen over immuniteit."

De Russen hebben hun onderzoeksgegevens bovendien niet met wetenschappers in andere landen gedeeld. Daardoor kan niet worden beoordeeld hoe betrouwbaar de informatie is.

Wat zijn de stappen bij de ontwikkeling van een vaccin? Bekijk het hieronder: