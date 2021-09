Geredde vrouw voor kust Scheveningen ging 'gewoon stukje zwemmen'

Doordat het zeiljacht bij de vrouw was blijven liggen, was de Kustwacht binnen enkele minuten met een helikopter ter plekke. De vrouw werd aan boord gehaald en met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Gedesoriënteerd

De Kustwacht laat aan Omroep West weten dat de vrouw niet overboord is geslagen. Volgens een woordvoerder was ze niet van plan om zo ver van de kust terecht te komen. De vrouw raakte waarschijnlijk gedesoriënteerd of kwam vast te zitten in een stroming, maar de precieze oorzaak is nog onduidelijk.

Volgens de Kustwacht heeft ze geluk gehad dat ze zo snel gered kon worden. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis. De maritieme politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.