Studenten bezetten universiteitsgebouw bij actie tegen kamernood Groningen

De universiteit en de gemeente Groningen waren verrast door de actie, zegt RTV Noord -verslaggever Elwin Baas. "Zojuist is ook het gebouw hermetisch afgesloten, alle deuren gaan op slot. Dat zorgt voor wat onvrede, bijvoorbeeld bij mensen die in het gebouw colleges willen volgen of willen studeren."

Op de Rijksuniversiteit Groningen voeren tientallen studenten actie in de hal van het Academiegebouw. Ze vragen aandacht voor de kamernood in de stad en dreigen te blijven slapen als hun eisen niet worden ingewilligd.

De studenten zijn verenigd in actiegroep Shelter Our Students (SOS). Ze pleiten onder meer voor betere voorlichting voor internationale studenten, die in steeds grotere aantallen naar Groningen komen. "Zij voelen zich niet goed geïnformeerd en komen terecht in erbarmelijke omstandigheden die je niet verwacht in een land als Nederland", zegt de actiegroep.

De actievoerders willen een betere noodopvang en een campus voor 2000 mensen. Organisatie SOS zegt dat zo'n 660 studenten bij hen hebben aangegeven dat ze onderdak nodig hebben.

Het is niet voor het eerst dat in de stad Groningen actie wordt gevoerd vanwege de kamernood. Verslaggever Baas: "Een organisator zei tegen mij: we staan hier eigenlijk elk jaar, en daarom moeten de acties ook wat harder worden. Anders gebeurt er helemaal niets."