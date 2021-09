Gratis anticonceptie in Frankrijk voor vrouwen tot 25

Frankrijk verruimt de gratis toegang voor vrouwen tot voorbehoedsmiddelen van 18 naar 25 jaar. Ook het bezoek aan een arts dat voor het gebruik van voorbehoedsmiddelen nodig is, wordt gratis.

Minister Veran van Gezondheid zei tegen tv-zender France 2 dat vrouwen om financiële redenen afzien van het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Hij vindt dat onacceptabel. Hij noemde geen aantallen.

Veran koos voor de leeftijdsgrens van 25 jaar omdat de vrouwen vanaf die leeftijd niet langer meeverzekerd kunnen zijn op de zorgverzekering van hun ouders.

Abortussen

De verhoging van de leeftijdsgrens voor gratis anticonceptie gaat volgend jaar in en kost de schatkist naar schatting 21 miljoen euro per jaar.

Nadat anticonceptie in 2013 voor meisjes gratis was geworden, daalde het aantal abortussen onder tieners aanzienlijk. Het laten uitvoeren van een abortus is voor alle vrouwen al gratis.