Advocaat bij Marengo-proces: ben ik advocaat of verdachte?

In de rechtszaal op het Justitieel Complex Schiphol is de eerste van drie voorbereidende zittingsdagen aan de gang tegen de criminele organisatie rond Ridouan Taghi. De hoofdverdachte is zelf niet aanwezig.

In totaal staan zeventien verdachten voor de rechter in het Marengo proces. Zij worden verdacht van verschillende moorden, pogingen tot moord en voorbereidingen daarvoor.

Vandaag gaat het niet alleen over de voortgang van hun dossiers, maar ook over het handelen van sommige van hun advocaten.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) blijkt uit gekraakte beveiligde berichten (PGP) dat een aantal advocaten in 2015 informatie uit dossiers van verdachten hebben doorgespeeld naar de organisatie van Taghi. Op dat moment golden er beperkingen, waardoor de informatie niet gedeeld mocht worden.

Daarnaast moesten verdachten van advocaten die niet bereid waren te lekken van Taghi overstappen naar andere advocaten, blijkt volgens het OM uit de gekraakte berichten. De advocaten hebben later vandaag de mogelijkheid om te reageren op het OM.

Advocaat of verdachte?

Nog voor het OM aan dat gedeelte begon, vroeg advocaat Bouchikhi de rechtbank of hij het OM mocht onderbreken. Hij wilde dat de rechtbank het OM verhinderde om door te lezen, omdat het "pure laster en onzin" zou zijn.

Andere advocaten tijdens de zitting ondersteunden het standpunt dat "de advocatuur wordt geshamed." Bouchikhi vroeg de rechter of hij zijn toga aan moest houden of hem uit moet trekken en in het verdachtenbankje plaats moest nemen.

Het OM heeft volgens de advocaten tot op heden geen klacht ingediend over het lekken bij de Orde van Advocaten, terwijl dat de normale gang van zaken is. Het OM mocht van de rechter toch verder gaan want "wat het OM wil zeggen, komt voor rekening van het OM."

Telefoon kroongetuige

Bij de zitting is kroongetuige Nabil B aanwezig, die zelf ook verdachte is in de zaak. Het OM heeft van de voormalige anonieme advocaat van B. een telefoon gekregen die de kroongetuige in zijn cel zou hebben gebruikt om te whatsappen. De inhoud van deze berichten is nog niet bekend.

Volgens het OM heeft de kroongetuige onder ede gelogen over een telefoon die hij in bezit had. Het is nog niet duidelijk wat voor consequenties dit heeft. Nabil B zal hier later vandaag zelf ook nog een verklaring over geven.

De rechtbank hoopt in februari met de inhoudelijke behandeling van de zaak te kunnen beginnen.