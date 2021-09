Ellen van Dijk moet EK-titel aan Zwitserse Reusser laten

De Europese titel tijdrijden is niet langer in Nederlands bezit. In het Italiaanse Trentino was de Zwitserse Marlen Reusser negentien seconden te snel voor Ellen van Dijk, die zilver won.

Nederland pakte sinds de eerste EK, in 2016, altijd goud op dit onderdeel. Van Dijk was goed voor de eerste vier titels en vorig jaar was Anna van der Breggen de snelste.

Dit keer, bij afwezigheid van Van der Breggen en ook olympisch kampioene Annemiek van Vleuten, waren de ogen andermaal op Van Dijk gericht. En op Reusser, die zilver pakte in Tokio achter Van Vleuten.