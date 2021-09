PvdA en GroenLinks herhalen: geen minderheidskabinet

PvdA en GroenLinks blijven erbij dat een meerderheidskabinet de voorkeur verdient en dat ze de vorming van een minderheidskabinet niet steunen. Dat hebben de partijleiders Ploumen en Klaver vanochtend ook verteld aan de nieuwe informateur Remkes. De opdracht van de Kamer aan Remkes is juist om zo'n minderheidskabinet te onderzoeken.

Ploumen en Klaver zeiden dat ze voor zichzelf geen rol zien in gesprekken over een minderheidskabinet en dat ze zo'n kabinet ook niet zullen gedogen. Als er een minderheidskabinet komt, zullen ze de voorstellen beoordelen op het moment dat die naar de Kamer komen. Ploumen voegde eraan toe dat het land "gewoon een stabiel meerderheidskabinet nodig heeft".

De twee herhaalden dat ze in de formatie één fractie vormen en dat ze nog bekijken hoe PvdA en GroenLinks de verdere samenwerking later precies vormgeven.

Hamer: gebruik maken van eerdere gesprekken

Na Ploumen en Klaver ontving Remkes ook zijn voorganger als informateur, Hamer. Die benadrukte voordat ze naar binnen ging dat er onder haar leiding wel degelijk veel over de inhoud is gepraat, maar dat er niet echt is onderhandeld. "Ik hoop dat er gebruik wordt gemaakt van alles wat er al ligt, anders zijn we nog meer tijd kwijt."

Hamer zei dat er nu echt een andere fase in de formatie is aangebroken. "Het is logisch om nu snel beslissingen te nemen over de partijen die een minderheidskabinet gaan vormen. Als dat niet lukt, moet je kijken naar wat dan wel."

Volgens Hamer is het nu zaak is dat VVD-voorman Rutte als leider van de grootste partij de anderen 'comfort' biedt. Ze zei dat D66 met de zorg zit om geïsoleerd te raken in een kabinet met andere partijen die D66 als de rechtervleugel ziet. "En vice versa zie je zo'n zelfde vraagstuk bij het CDA", zei de ex-informateur. Volgens haar ligt er daarom nu een grote verantwoordelijkheid bij Rutte.