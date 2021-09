De uitzending van 9 september

Vandaag vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van de staalfabriek. In de studio zit onze econoom Mathijs Bouman .

Tegelijkertijd is het economisch belang van de staalfabriek voor de regio groot. Bij Tata Steel Nederland werken 11.000 mensen, van wie 9000 in IJmuiden. Wat moet het bedrijf veranderen om haar werkzaamheden in Nederland te mogen blijven voortzetten? En is dat überhaupt mogelijk?

Vorige week bleek uit een rapport van het RIVM dat in de omgeving van de Tata Steel-fabriek in IJmuiden schadelijke hoeveelheden lood en kankerverwekkende stoffen voorkomen. Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg zei dat er geen toekomst voor het bedrijf is als het zo vuil blijft als nu.

20 jaar na 9/11: Guantanamo Bay

Aanstaande zaterdag is het precies 20 jaar geleden dat de Verenigde Staten werden opgeschrikt door een serie terreuraanslagen. Deze week bericht Nieuwsuur over de nasleep van elf september in de Amerikaanse samenleving, in de buitenlandpolitiek en in het islamdebat.

Enkele maanden na de aanslag op de Twin Towers opende de VS de militaire gevangenis Guantanamo Bay. Vanaf januari 2002 bracht het land bijna 800 terreurverdachten naar het gevangenenkamp, waar het Amerikaanse recht niet van toepassing is. Er zitten nu nog 39 gevangenen vast.

Mansoor Adayfi, die voor 9/11 als bewaker op de Nederlandse ambassade in Jemen werkte, zat veertien jaar in Guantanamo, zonder ooit in staat van beschuldiging te zijn gesteld. In 2016 werd hij vrijgelaten. Hoe blikt hij terug op die periode? En waarom is Khalid Sheikh Mohammed, het vermeende brein achter de aanslagen, nog steeds niet berecht?

