Inval Tiananmen-museum Hongkong, activisten veroordeeld voor herdenking

Gisteren werden vier prominente organisatoren van de herdenkingsbijeenkomst in Hongkong gearresteerd. Een van hen was ook aanwezig bij de doorzoeking van het eerder dit jaar gesloten 4 Juni-Museum.

De inval kwam op de dag dat zes organisatoren van de jaarlijkse Tiananmen-herdenking in Hongkong veroordeeld zijn wegens ongeoorloofde samenkomst, schrijft de South China Morning Post (SCMP). Bij de herdenking werd jaarlijks stilgestaan bij het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.

In Hongkong hebben tientallen agenten het 4 Juni-Museum doorzocht, dat is gewijd aan de studentenprotesten van 1989 op het Tiananmenplein in Peking. Op foto's is te zien dat museumstukken worden afgevoerd in een vrachtwagen.

De vier gearresteerde activisten zijn lid van de Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China. De Chinese overheid heeft die club beschuldigd van het dienen van buitenlandse belangen. Het viertal was gesommeerd om inzage te geven in de financiën van de organisatie. Dat weigerden de leden, waarop ze werden gearresteerd.

Ze riskeren zes maanden cel en een boete van ruim 10.000 euro. De doorzoeking van het Tiananmen-museum was onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek.

Bloedbad 32 jaar geleden

Het is dit jaar 32 jaar geleden dat demonstranten op het Tiananmenplein in Peking met tanks en geweerschoten uiteen werden geslagen. Schattingen over het aantal doden lopen uiteen van een een paar honderd tot vele duizenden.

In China is het verboden om de gebeurtenissen te herdenken. In Hongkong werd het neerslaan van de democratische studentenbeweging tot en met 2020 wel herdacht. Hoewel de herdenking vorig jaar was verboden, waren er duizenden mensen bij aanwezig.