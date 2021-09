FC Twente op drempel miljoenenbal: 'Hoop niet dat prijzengeld verlammend werkt'

Vreugde bij de vrouwen van FC Twente - Orange Pictures

De voetbalsters van FC Twente maken zich op voor de allesbeslissende wedstrijd in de voorronde van de Champions League. In Lissabon strijdt de landskampioen vanavond tegen Benfica voor een plek in het hoofdtoernooi. Een plek in de vernieuwde opzet is vanaf dit seizoen ook uiterst lucratief, omdat het prijzengeld fors is verhoogd en dus de term miljoenenbal langzamerhand ook op het vrouwentoernooi van toepassing is. "Ik hoop niet dat zulke bedragen verlammend werken voor de groep", aldus technisch manager René Roord.

De heenwedstrijd in de tweede kwalificatieronde tegen Benfica eindigde in Enschede 1-1, donderdag om 20.00 uur is de return in Lissabon. Het duel is bij de NOS live te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. PSV werd in de eerste ronde al uitgeschakeld, door Arsenal (3-1).

Dit jaar is alleen de startpremie voor deelname aan de groepsfase al 400.000 euro. De clubs hebben in totaal ruim vier keer zoveel geld te verdelen als voorgaande jaren. Vier ton? De mannelijke voetballers draaien hun hand er niet voor om. Zo krijgt Ajax bijvoorbeeld een startpremie van 15,64 miljoen in de Champions League, maar voor het opkomende vrouwenvoetbal is vier ton volgens Roord zeker iets bijzonders. Geen goudmijn "Het is een fors bedrag", zegt Roord, oud-speler van de club en vader van international Jill Roord. Maar van een goudmijn wil de manager echter niet spreken. Waar grote clubs als Ajax en PSV inmiddels zelf hun broek kunnen ophouden, is de vrouwentak van FC Twente nog altijd niet zelfredzaam.

Fenna Kalma viert haar gelijkmaker tegen SL Benfica in de eerste wedstrijd - Pro Shots

Roord: "Het is niet dat dat zomaar even extra is en we vier extra spelers kunnen halen. Er is altijd een gat geweest op onze begroting, normaal vangen de club en de sponsoring dat op." Sinds dit seizoen kent ook de Champions League bij de vrouwen een groepsfase, zoals bij de mannen sinds 1992 al het geval is. Was het voorheen nog kwalificeren en dan meteen door naar de knock-outfase, nu is er na de kwalificatieronde nog een groepsfase waarin een club sowieso nog zes wedstrijden speelt. "Of je het nou leuk vindt of niet, dat mag. Feit is wel dat het vrouwenvoetbal zich gesetteld heeft", zegt Roord. "Wij merken ook steeds meer interesse van sponsoren en de FIFA en de UEFA zien dat ook."

René Roord (middelste rij, derde van links) in de selectie van FC Twente in 1983/1984 - Pro Shots

De vrouwen van FC Twente moeten het wel nog maar doen in Lissabon, maar het vertrouwen in een resultaat is er. "Ze zijn met een goed gevoel naar Portugal vertrokken. Door de, enigszins gelukkige, winst op Ajax heerst er een goede sfeer." Eerder overleefden de Tukkers op miraculeuze wijze de eerste kwalificatieronde. Tegen het Servische Spartak Subotica keken ze tien minuten voor tijd nog tegen een 0-3 achterstand aan, maar wonnen ze mede dankzij een hattrick van Fenna Kalma na verlenging met 5-3. Een plek in de groepsfase zou een mooie opsteker zijn voor FC Twente. Roord: "Ook daar valt er weer genoeg aan prijzengeld binnen te halen, maar we moeten niet in een illusie gaan leven."

Kijk hier hoe FC Twente op miraculeuze wijze de eerste kwalificatieronde overleefde.