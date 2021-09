Brand op schip in de Botlek: 'Blussen kan nog dagen duren'

In de Botlek woedt sinds begin gistermiddag brand op een schip dat aangemeerd ligt bij een metaalrecyclingsbedrijf. Het vuur ontstond door broei van lithiumbatterijen tussen schroot in het ruim van het schip. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan het blussen van de brand nog dagen duren.

Bij de brand komt veel rook vrij. De Milieudienst Rijnmond DCMR ontving gisteren tientallen meldingen van stankoverlast, voornamelijk uit Rozenburg. In de avond nam de rook af, maar vannacht nam het weer toe. De veiligheidsdiensten besloten toen weer op te schalen.

"Het is een lastige klus", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan de regionale omroep Rijnmond. "Het is metaal dat brandt. Daarnaast kan je ook niet onbeperkt water gooien op dat vuur, omdat het aan boord is van een schip."

Blussen, wachten, blussen

De brandweer haalt daarom met een kraan zogenaamde 'hotspots', hete plekken in het ruim, van het schip om die op de kant te blussen. Daarvoor moeten de luiken van het schip open. Zodra dat gebeurt, komt er zuurstof bij en laaien de vlammen op. De rook neemt dan ook weer toe.

Zodra die rook te veel overlast geeft voor omwonenden, sluit de brandweer de luiken van het schip en wordt gewacht tot de rook afneemt. "Dat proces begint daarna weer opnieuw en dat kost gewoon tijd, omdat je moet afwachten", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ze verwacht dat het hele ruim van het schip leeg moet.

Om het schroot sneller uit het schip te halen, zet de brandweer twee extra kranen in. "Eén vanaf de kade en één vanaf het water. Dat is een logistiek proces, want we moeten ook een plek regelen waar die kranen de hotspots neer kunnen leggen."

De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten. Vier personen zijn gisteren ter plekke door de ambulance gecontroleerd, omdat zij rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.