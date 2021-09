Bol blijft alles geven tot de laatste meters, maar het strand lonkt inmiddels

"Het is een heel bijzonder jaar geweest", zegt Bol voorafgaand aan de wedstrijden in Zürich. "Indoor ging echt supergoed. Outdoor is bizar geweest. Dat was best wel een rollercoaster die alleen maar omhoog bleef gaan, enorm gaaf."

Het seizoen zit er bijna op voor Bol. Volgende week loopt ze haar laatste wedstrijd in het Zwitserse Bellinzona en vanavond zal ze strijden om de prijzen bij de finale van de Diamond League in Zürich.

Persoonlijke records sneuvelden, Nederlandse records gingen eraan, Europese titels werden veroverd en uiteindelijk kwam alles samen in de bronzen plak die ze pakte op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio.

Voor atlete Femke Bol was 2021 een uiterst succesvol jaar. De 21-jarige Amersfoortse schoot als een raket omhoog in het internationale atletiekveld en leverde de ene bijzondere prestatie na de andere.

Na de Spelen stonden haar dagen al snel bol van huldigingen, plichtplegingen en nog meer wedstrijden. Maar klagen zal Bol niet snel. "Ik moest wel even bijkomen. Er waren veel mensen die dingen wilden, maar het was ook heel leuk. Huldigingen bij de club, waar ik heel lang niet was geweest. Of langs bij de koning en de koningin."

Van al haar mooie momenten waren de Spelen in Tokio het meest bijzonder. "Ik heb het meest genoten van de Spelen. Ik moet zeggen dat ik van de wedstrijden van nu ook wel geniet. Alle druk is eraf en er is weer veel publiek bij. Maar de Spelen waren een supermooie ervaring. Ik heb zes keer op de baan een rondje mogen lopen, dat is echt heel bijzonder."

Focus

Maar ze heeft dus ook nog twee wedstrijden te lopen. "Dus blijf ik mijn focus nog wel houden", zegt Bol. "Als ik op de baan sta, wil ik mijn beste race neerzetten. Ook na de Spelen, als je een beetje vermoeid bent, wil je dat nog steeds doen."

Toch zal er een moment moeten komen wanneer Bol alles kan laten vallen en terug kan denken aan wat ze allemaal heeft neergezet. "Ik denk over een weekje, wanneer ik vakantie heb", zegt ze lachend. "Dan kan ik lekker met uitzicht op het strand er eens goed over nadenken."

Bekijk hieronder de olympische finale van de 400 meter horden waarin Femke Bol als derde eindigde.