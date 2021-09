Wekdienst 9/9: Debat over Tata Steel • Koning bij viering 50 jaar Ahoy

Tata - ANP/NOS

Goedemorgen! In Den Haag wordt vandaag gepraat over de toekomst van staalproducent Tata Steel en koning Willem-Alexander is bij de viering van het 50-jarig bestaan van Rotterdam Ahoy.

Vandaag eerst droog en geregeld zon, maar van het zuidwesten uit al snel toenemende bewolking en buien, in het oosten is er kans op onweer. Voor de buien uit is het drukkend warm met 23 tot 27 graden. Vrijdag en in het weekend is het licht wisselvallig en wordt het minder warm.

Weer 9/9 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In de Tweede Kamer wordt in commissieverband vergaderd over de toekomst van Tata Steel. Vorige week bleek uit een rapport van het RIVM dat in de omgeving van de fabriek schadelijke hoeveelheden lood voorkomen.

Koning Willem-Alexander krijgt ter ere van het 50-jarig bestaan van Rotterdam Ahoy een rondleiding en hij onthult een kunstwerk.

De Wit-Russische president Loekasjenko brengt vandaag een bezoek aan Rusland voor een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De twee leiders ontmoetten elkaar voor het laatst in mei.

Op de US Open vindt de eerste halve finale plaats in het vrouwentoernooi. De Canadese tennisster Leylah Fernandez neemt het op tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland. Wat heb je gemist? Als werknemers voor een deel thuis blijven werken, is een aantal grote infrastructuurprojecten niet meer nodig. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport over thuiswerken, wonen en mobiliteit. Toen tijdens de lockdown 20 procent minder mensen de weg opgingen, leidde dat al tot 70 procent minder file. "Woon-werkverkeer is meestal tijdens de spits. Daarom is er een groot effect op files. Dat is interessant voor ons mobiliteitssysteem, dat is afgestemd op piekbelasting", zegt Edwin Buitelaar, hoofdauteur van het PBL-rapport. Het advies luidt dan ook thuiswerken te stimuleren en de voordelen van thuiswerken vast te houden.

Ander nieuws uit de nacht: SCP: inburgering statushouders belemmerd door te lang verblijf in asielopvang: hoe langer de opvang duurt, hoe ongunstiger dat is voor de mentale gezondheid, de beheersing van de Nederlandse taal en de arbeidsmarktpositie van statushouders, blijkt uit langdurig onderzoek van het planbureau.

Taliban staan voorlopig geen protesten meer toe: reden is dat betogers de openbare orde hebben verstoord en mensen hebben aangevallen, aldus de Taliban. In verschillende steden zijn demonstraties met geweld neergeslagen.

Oproep kerkleiders aan gelovigen: red het klimaat: de leiders van de drie grootste kerkgenootschappen wereldwijd schreven een gezamenlijke verklaring voor de bescherming van de schepping.

En dan nog even dit: Dominee Robert was een van de eersten ter plaatse na het neerstorten van vlucht 93 in een veld in Pennsylvania. In deze serie vertelt hij twintig jaar na de 9/11-aanslagen zijn verhaal van toen. En van nu.

20 jaar na 9/11, dominee Robert was erbij: 'We zijn ons kameraadschap verloren' - NOS