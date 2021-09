Wie is toch Mark Flekken, de Limburgse keeper die Van Gaal plotseling noemde?

Mark Flekken, de doelman van Freiburg, baalt - Pro Shots

Bondscoach Louis van Gaal had kortgeleden nog nooit van hem gehoord, toch is de 28-jarige Mark Flekken inmiddels in beeld om opgeroepen te worden voor het Nederlands elftal. "Die schijnt heel goed te keepen. Flekken, heet hij. Dan weet-ie al dat wij komen kijken." Dat de huidige eerste keeper van Bundesligaclub SC Freiburg, die op een steenworp afstand van de Duitse grens in het Zuid-Limburgse Bocholtz is opgegroeid, een onbekende is voor velen kan komen doordat hij al jaren in Duitsland speelt. Flekken begon in de jeugd van de plaatselijke voetbalvereniging RKVV WDZ en maakte al vroeg de overstap naar Roda JC. Hij keepte tot en met zijn zestiende in de jeugd van de profclub uit Kerkrade en stak toen de grens over om te gaan spelen bij Alemannia Aachen.

Van Gaal kijkt naar El Ghazi en keeper waar hij 'nog nooit van had gehoord' - NOS

Bij Aachen profiteerde Flekken van het faillissement van de club in 2012. Alle dure jongens moesten weg en plotseling werd Flekken op zijn negentiende eerste keeper van een club in de derde Bundesliga. Hij maakte in vijftien wedstrijden indruk, waardoor Greuther Fürth hem in de zomer van 2013 overnam. Mede door een zware knieblessure was Flekken bij Greuther Fürth niet de onbetwiste nummer één. Dit was hij wel bij MSV Duisburg. Daar speelde hij van 2016 tot 2018 nagenoeg alles, waaronder een seizoen op het een na hoogste Duitse niveau. Opmerkelijke momenten In de zomer van 2016 maakte Flekken voor Duisburg in de blessuretijd met een hakbal de 1-1. Helaas voor hem werd het doelpunt niet vastgelegd, omdat er door de Olympische Spelen te weinig personeel was. Een ander opmerkelijk moment van Flekken werd wel gefilmd en ging de wereld over. In 2018 wilde hij rustig wat gaan drinken, terwijl hij niet doorhad dat er een aanval gaande was en zijn verdediger de bal terugkopte. Hierdoor kon een speler van Ingolstadt rustig scoren.

Ingolstadt score while Duisburg keeper takes a drink during game https://t.co/1cuTruaS3M pic.twitter.com/DeNHN3uDk3 — Guardian sport (@guardian_sport) February 26, 2018

Dat moment heeft er niet voor gezorgd dat Flekken een plekje heeft gekregen in het collectieve geheugen van de Nederlandse voetballiefhebber en bondscoach Van Gaal. Dit komt volgens de Duitse sportjournaliste Daniela Frahm, die Freiburg op de voet volgt, ook door aanhoudend blessureleed. "Hij kwam in 2018-2019 bij Freiburg als tweede keeper en scheurde in het seizoen daarop zijn enkelbanden. Vorig seizoen werd hij eerste keeper en liep hij in de warming-up voor de eerste bekerwedstrijd een zware elleboogblessure op." Dit seizoen speelt hij alles Flekken moest geopereerd worden en was acht maanden uit de roulatie. Pas aan het eind van het vorige seizoen maakte hij zijn rentree. Dit seizoen is hij opnieuw eerste doelman en speelt hij alles. Frahm zegt dat Flekken indruk maakt in Duitsland. "Hij is tweebenig en technisch goed en sterk in de opbouw. Het is een keeper die veel meevoetbalt en risico neemt, hij is soms bijna een libero achterin." "En hij heeft een uitstekende trap. Vorige week was hij bij de 3-2 zege van Freiburg tegen VfB Stuttgart bijvoorbeeld nog goed voor een voorassist: na een lange bal van Flekken naar de buitenspeler wist Freiburg uit een voorzet de 3-0 te maken", vervolgt Frahm.

Mark Flekken, doelman van Freiburg - Pro Shots