Identiteitsfraude met slachtoffers ingestorte flat bij Miami

De politie in Florida heeft drie verdachten gearresteerd van identiteitsfraude met de persoonlijke gegevens van slachtoffers van het appartementencomplex vlak bij Miami dat eind juni instortte.

De verdachten hadden creditcards aangevraagd met de identiteit van vijf dodelijke slachtoffers en twee overlevenden van de ramp. Zo wisten ze zeker 45.000 dollar buit te maken. De oplichters kochten onder meer schoenen en dure handtassen met de creditcards.

De zaak kwam aan het licht doordat een nabestaande ontdekte dat er met de bankrekening van een dodelijk slachtoffer was geknoeid. Zo werden wachtwoorden gewijzigd en nieuwe adresgegevens toegevoegd.

Tragedie

Het gebouw in een plaats bij Miami stortte door onbekende oorzaak in de nacht van 23 op 24 juni gedeeltelijk in. Alleen in de eerste uren na de ramp werden overlevenden uit de puinhopen gehaald. Reddingswerkers bleven desondanks nog weken lang naar slachtoffers zoeken. In totaal werd 13.000 ton aan puin doorzocht.

Burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County noemt het een "tragedie dat mensen proberen deze situatie uit te buiten".