Oproep kerkleiders aan gelovigen: red het klimaat

De leiders van de drie grootste kerkgenootschappen wereldwijd hebben een gezamenlijke oproep gedaan aan de wereld om het klimaat te redden. "Luister naar de roep van de aarde", schrijven ze in hun gezamenlijke verklaring voor de bescherming van de schepping.

Paus Franciscus, de oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeus en de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby vertegenwoordigen samen de grootste kerkgenootschappen met in totaal 1,8 miljard gelovigen. Volgens dagblad Trouw is het voor het eerst in de geschiedenis dat ze samen optrekken om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

Ongebreidelde rijkdom

"Technologie geeft nieuwe mogelijkheden voor vooruitgang, maar ook voor het vergaren van ongebreidelde rijkdom", schrijven ze. "Verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering zijn de onvermijdelijke gevolgen van ons handelen, aangezien we gretig meer van de hulpbronnen van de aarde hebben verbruikt dan de planeet kan verdragen."

Volgens de kerkvorsten is nu het moment gekomen ons te bekeren en de tegenovergestelde richting in te gaan. "We moeten vrijgevigheid en eerlijkheid nastreven in de manier waarop we leven, werken en geld gebruiken, in plaats van zelfzuchtig gewin."