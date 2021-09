Taliban staan voorlopig geen protesten meer toe

In Afghanistan staan de Taliban voorlopig geen protesten meer toe. De reden daarvoor is volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dat betogers de openbare orde hebben verstoord en mensen hebben aangevallen.

De aankondiging kwam enkele uren nadat in verschillende steden demonstraties waren gehouden tegen de nieuwe machthebbers in Afghanistan. Die werden door de Taliban met geweld neergeslagen. Zo werden in Kabul protesterende vrouwen met zwepen en stokken geslagen.

In de toekomst, als protesten weer worden toegestaan, moeten ze minstens 24 uur van tevoren worden aangemeld bij de autoriteiten. De betogers moeten bekendmaken waar en wanneer ze gaan actievoeren en wat hun doel is en welke slogans ze zullen gebruiken. Protesten mogen alleen doorgaan als daar vooraf toestemming voor is gegeven.