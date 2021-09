Zwaargewonde door steekpartij in Ulvenhout, verdachte opgepakt

In Ulvenhout in Noord-Brabant is een man zwaargewond geraakt na een steekpartij in een woning. De toestand van het slachtoffer is zorgwekkend, zegt een woordvoerder van de politie.

Een ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen om hem te verzorgen. Daarna is hij overgebracht naar een ziekenhuis in de regio.

De politie heeft een man van 52 jaar uit Oosterhout aangehouden als verdachte. De politie vermoedt dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen en het steekincident het gevolg was van een ruzie.