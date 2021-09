Record voor Europees kampioen Italië: 37 wedstrijden op rij zonder nederlaag

Moise Kean, aangespeeld door een Litouwse verdediger, bracht de Azzurri al na elf minuten op voorsprong. Nog voor de pauze stond er dankzij Giacomo Raspadori (tweemaal, waarvan één keer via Litouwer Edgaras Utkus) en opnieuw Kean al 4-0 op het scorebord in Reggio Emilia.

En die status hield de ploeg woensdagavond intact in het derde WK-kwalificatieduel binnen een week. En daarmee werd een mijlpaal bereikt: de 5-0 thuisoverwinning op Litouwen betekende dat Italië 37 wedstrijden op rij zonder nederlaag is en daarmee laat het Brazilië, waarmee het record gedeeld werd, achter zich.

Italië hervatte de WK-kwalificatie vorige week als kersvers Europees kampioen, maar erg voortvarend ging dat niet in groep C met remises tegen Bulgarije (1-1) en concurrent Zwitserland (0-0). Ondertussen bleef de formatie van bondscoach Roberto Mancini wel weer ongeslagen.

De Kosovaren verschenen in het vervolg van het duel enkele keren gevaarlijk voor het Spaanse doel, maar zonder resultaat. Kort voor tijd had Ferran Torres wel succes: 0-2.

Zwitserland ging op bezoek bij Noord-Ierland in de wetenschap dat het twee verliespunten minder dan Italië had. Dat aantal werd echter door de 0-0 in Belfast verdubbeld. En dat zal vooral Haris Seferovic zich aantrekken. Hij miste in de eerste helft een strafschop voor de gasten.

Ondertussen deed Zweden in Griekenland z'n best om schadevrij te blijven in de poule, maar daar slaagden de zonder sterspeler Zlatan Ibrahimovic aantredende Scandinaviërs niet in. Ze kregen in pas hun vierde groepswedstrijd een 2-1 nederlaag te slikken.

Mattias Svanberg was in de beginfase nog dicht bij een Zweedse openingstreffer, maar zijn afstandsschot sprong via de binnenkant van de paal het veld weer in. Aan de andere kant kapte Vangelis Pavlidis zich voorbeeldig vrij, waarna de AZ-spits in kansrijke positie naast schoot.

Na een combinatie door het midden was het een kwartier na rust wel raak voor de ploeg van bondscoach John van 't Schip. Aanvoerder Anastasios Bakasetas had oog in oog met Robin Olsen de hoek voor het uitkiezen. Kort daarop voorkwam de paal de gelijkmaker van de voet van Viktor Claesson.