Engeland lijdt in slotminuut eerste puntenverlies in WK-kwalificatiereeks

Robert Lewandowski en Harry Kane - Reuters

De Engelse bondscoach Gareth Southgate had zijn manschappen voor de wedstrijd tegen Polen gewaarschuwd voor een van de beste spitsen van Europa, Robert Lewandowski. In de laatste minuut pakte hij toch zijn moment. Met een afgemeten voorzet leidde Lewandowski in Warschau een 1-1 eindresultaat in. Het is de eerste keer in deze WK-kwalificatiereeks dat EK-finalist Engeland punten verspeelde. Engeland blijft bovenaan staan in de groep met zestien punten uit zes wedstrijden, voor Albanië. Polen staat derde met elf punten uit evenveel wedstrijden. Amper kansen De Polen legden in eigen huis veel energie op de mat en verdedigden onder leiding van verdediger Kamil Glik stug en georganiseerd. Er ontstond een intense maar niet al te beste en spectaculaire wedstrijd. De Engelsen hadden licht de overhand, maar er werden amper serieuze kansen gecreëerd door beide ploegen.

Damian Szymanski kopt de 1-1 achter de Engelse doelman Jordan Pickford - Reuters

In de 72ste minuut vuurde die andere topspits, Harry Kane, een schot af op de goal van doelman Wojciech Szczesny, die niet scherp was en de bal in het doel zag vliegen. Na het doelpunt werd Polen sterker. Een foutje van de Engelse doelman Jordan Pickford werd niet afgestraft. Uiteindelijk viel de goal voor Polen toch. Damian Szymanski kopte in blessuretijd de voorzet van Lewandowski binnen. Duitsland Duitsland had in een andere groep geen kind aan IJsland (0-4). Al in de vierde minuut maakte Serge Gnaby na een vloeiende aanval de eerste treffer. Na een scherp aangesneden vrije trap van Joshua Kimmich kon verdediger Antonio Rudiger de tweede van Duitsland binnenkoppen. IJsland, waar AZ-speler Albert Gudmundsson in de basis stond, kwam niet verder dan wat speldenprikjes.

Serge Gnaby en Leroy Sané juichen - Reuters