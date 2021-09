Zverev met zestiende zege op rij naar halve finales, waarin Djokovic wacht

Alexander Zverev heeft voor de tweede keer op rij de halve finales van de US Open gehaald. De Duitse olympisch kampioen won met 7-6 (6), 6-3, 6-4 van Lloyd Harris en boekte zo zijn zestiende zege op rij.

Zverev was vorig jaar in New York twee punten verwijderd van zijn eerste grandslamtitel, maar hij verloor de eindstrijd uiteindelijk van Dominic Thiem. De finale moet hij dit jaar nog maar zien te halen, want in de volgende ronde wacht Novak Djokovic.

Harris had Zverev pijn kunnen doen

Harris (ATP-46) won in New York al van onder anderen Karen Chatsjanov (25), Reilly Opelka (22) en Denis Shapovalov (7) en had Zverev met name in de eerste set pijn kunnen doen.

De Zuid-Afrikaan verzuimde op 5-3 de set uit te serveren en miste in de tiebreak een setpunt op eigen service.