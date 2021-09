Extreme ontgroeningen: 'Wel verandering, maar niet uit te bannen'

De sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps - ANP

Een ouderejaars die op het hoofd van een eerstejaars ging staan, een in brand gestoken student, iemand die in een coma terechtkwam, een sterfgeval door alcoholvergiftiging. De lijst met uit de hand gelopen ontgroeningen is lang en gaat ver terug in de tijd. Na de mishandeling van eerstejaars in Amsterdam heeft studentenvereniging ASC/AVSV een drastisch besluit genomen: de dispuutkennismakingstijd in de huidige vorm wordt voorgoed afgeschaft. Er mag pas weer iets als er genoeg vertrouwen is "in een goede organisatie onder veilige omstandigheden". Is het besluit het begin van het einde van de ontspoorde ontgroening? Er is in ieder geval een cultuurverandering gaande, zeggen Denise van de Sant, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen waar 48 studentenverenigingen bij zijn aangesloten, en Liesbeth Mann, docent en onderzoeker sociale psychologie (Universiteit van Amsterdam). Goede herinneringen Ze wijst er wel op dat de incidenten vaak bij dezelfde disputen plaatsvinden. "Ik zit zelf bij een vereniging en we weten ook wel hoe het bij andere verenigingen gaat. Bij al die verenigingen is dit allang verleden tijd, slaan en schoppen. Als het toch gebeurt, is het buiten de senaat van de vereniging om." Zelf heeft ze goede herinneringen aan de ontgroening die ze onderging bij de Utrechtse vereniging Veritas. "Natuurlijk is het spannend, vooral omdat je niet weet wat er gaat gebeuren en omdat je niemand kent. Maar er waren geen gewelddadige incidenten."

Quote Machtsverhoudingen en groepsdynamieken zullen altijd een gevaarlijke cocktail blijven Liesbeth Mann, docent en onderzoeker Universiteit van Amsterdam

Dat soort incidenten zijn wat haar betreft onaanvaardbaar, of het nou gaat om fysieke mishandeling of het mentaal onder druk zetten van studenten. Om dat te voorkomen zijn er tegenwoordig afspraken tussen de verenigingen en de universiteiten, over wat wel en niet toelaatbaar is. Ook Liesbeth Mann signaleert een verandering. Mann promoveerde op vernederingen tijdens ontgroeningsrituelen. Die zijn er al heel lang, zegt ze in podcast De Dag. "Machtsverhoudingen en groepsdynamieken zullen altijd een gevaarlijke cocktail blijven."

Je kunt deze aflevering van podcast De Dag hier beluisteren.

Soms worden de fysieke ontberingen en geestelijke vernederingen neergezet als onderdeel van de kennismakingstijd, belangrijk voor het creëren van een saamhorigheidsgevoel. Maar mensen die langdurig vernederd worden, ontwikkelen vooral iets anders, zegt Mann: gevoelens van schaamte en wraak. Uit haar onderzoek blijkt ook dat zulke ervaringen niet goed zijn voor de groepsvorming, zoals juist de bedoeling is. Vooral individuele vernedering kan diepe sporen nalaten, zet de onderzoeker. "Het lastige is wel dat iedereen het anders ervaart. Wat de een grappig vindt, kan de ander diep vernederend vinden." Maar er hoeft wat de onderzoeker betreft niet helemaal afgezien te worden van het afzien. "Een beetje buffelen samen kan best goed zijn. Dat je als groep samen dingen gaat doen die moeilijk zijn of uitdagend, misschien zelfs fysiek zwaar, dat is prima. Dat schept volgens onderzoek juist wél een band."

Van alle tijden Sinds eind 18de eeuw zijn er al ontgroeningen bij studentenverenigingen en die lopen ook al heel lang af en toe op wrede initiaties uit. De Wijkse Courant schrijft bijvoorbeeld dat in 1911 nieuwe leden van een sociëteit in water in doodskisten worden ondergedompeld. In de jaren 60 was er veel ophef over een student die was gestikt in een met roet gevulde kap, en ook over studenten in Amsterdam die in hun ondergoed werden opgesloten met een varken dat was volgestopt met laxeermiddel, waarna een ouderejaars voorstelde om "Dachautje" te gaan spelen.