Taliban slaan demonstrerende vrouwen met zwepen in Kabul

Op beelden van een demonstratie van eerder vandaag in Kabul is te zien dat de Taliban protesterende vrouwen slaan met zwepen. Tijdens de demonstratie riepen de vrouwen: "Lang leve de vrouwen van Afghanistan!" Ook zou er volgens CNN zijn geslagen met stokken.

Anderen hadden borden bij zich met de tekst 'geen kabinet kan de aanwezigheid van vrouwen negeren!'. Het protest van overwegend vrouwen vond plaats in een wijk in het zuidwesten van de hoofdstad. Op beelden is ook te horen dat de Taliban waarschuwingsschoten lossen over de hoofden van demonstranten. Bij het protest zouden ook journalisten zijn geslagen, meldt CNN.

Dit zijn de beelden, gemaakt door een van de demonstranten. Let op, die kunnen als schokkend worden ervaren: