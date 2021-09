Enige nog levende hoofdverdachte aanslagen Parijs noemt zichzelf 'soldaat van IS'

Op de eerste dag van de rechtszaak over de aanslagen in Parijs van november 2015 heeft een van de hoofdverdachten kort gesproken. Salah Abdeslam noemde zichzelf "een soldaat van Islamitische Staat" toen de rechter hem vroeg naar zijn beroep. Op de vraag naar zijn identiteit antwoordde de in het zwart geklede Abdeslam "dat er geen God is behalve Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is".

"Dat kwam hard aan bij nabestaanden in de rechtszaal", zegt correspondent Frank Renout. Een advocaat van acht overlevenden van de aanslag in concertzaal Le Bataclan noemde de woorden van Abdeslam zelfs "zeer gewelddadig" en "een nieuwe bedreiging" voor zijn cliënten.

Politie extra alert

Er zijn twintig verdachten die zich moeten verantwoorden. Allemaal worden ze beschuldigd van deelname aan een terroristische organisatie en medeplichtigheid aan de aanslagen. Er waren tien daders, negen van hen kwamen destijds om door politiekogels of door zichzelf op te blazen. Abdeslam kon als enige ontkomen en vluchtte naar België. Daar werd hij in maart 2016 gearresteerd.

De zaak dient in een speciaal verbouwde rechtbank in Parijs. Daar en in andere delen van Frankrijk is de politie extra alert. Bij Franse inlichtingendiensten bestaat de angst dat tijdens het proces nieuwe aanslagen worden gepleegd.