Met olympisch goud op zak veroveren Lasitskene en Crouser ook Diamond Trophy

Maria Lasitskene heeft in Zürich, bij de finale van de Diamond League, het hoogspringen gewonnen. De 28-jarige Russin zegevierde met 2,05 meter (de beste prestatie van het seizoen) en won zo voor de vijfde keer de Diamond Trophy.

Lasitskene, wereldkampioene in 2017 en 2019, mocht in 2016 niet aan de Spelen van Rio meedoen vanwege de schorsing van Russische atleten. In Tokio was ze er wel bij en veroverde ze de titel met een sprong van 2,04 meter.

Ivana Spanovic won het eindklassement bij het verspringen. Met 6,96 meter hield ze nummer twee Khaddi Sagnia (6,83 meter) ruim achter zich in Zürich. De Servische (derde in Rio, vierde in Tokio) won haar derde Diamond Trophy.

Crouser blijft winnen, donderdag volop Oranje

De Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser mocht weer een prijs in zijn prijzenkast bijzetten in Zwitserland. De winnaar van olympisch goud in Tokio en in Rio bleef zijn landgenoot Joe Kovacs ruim voor en pakte daarmee zijn eerste eindzege in de Diamond League.