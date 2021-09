Bestuurder rijtuig met pony's zwaargewond door botsing met auto in Beilen

In Beilen is een bestuurder van een rijtuig met twee pony's zwaargewond geraakt door een botsing met een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur op het viaduct over de A28. Er kwam onder meer een traumateam met een traumahelikopter om hulp te verlenen. Wat voor verwondingen het slachtoffer heeft, is niet bekend.

De pony's zijn onderzocht door een dierenarts en maken het naar omstandigheden goed, laat een woordvoerder van de politie aan RTV Drenthe weten. De twee inzittenden van de auto bleven ongedeerd, hen wordt wel slachtofferhulp aangeboden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.