Wereldwijd weinig optimisme over nieuwe Afghaanse regering

De nieuwe regering in Afghanistan bestaat uitsluitend uit mannen en die zijn vrijwel allemaal van dezelfde Pasjtoe-stam. Volgens Maas is dit gebrek aan diversiteit geen goed signaal.

"We roepen op tot bescherming van de grondrechten, vooral die van vrouwen. In die context stemt het nieuws dat ons gisteren uit Afghanistan bereikte niet optimistisch", zei de Duitse minister van Buitenlandse zaken Maas op een persconferentie op de Amerikaanse militaire basis Ramstein in Duitsland.

Er is wereldwijd weinig optimisme te bespeuren over de nieuwe Afghaanse overgangsregering die de Taliban gisteren hebben aangekondigd. Dat bleek na afloop van een online bijeenkomst met tientallen landen, onder voorzitterschap van Duitsland en de Verenigde Staten.

In dit artikel lees je meer over de samenstelling van de regering die gisteren werd aangekondigd.

Blinken riep de Taliban op om evacuatievluchten vanuit het land door te laten gaan. Momenteel staan er in de noordelijke stad Mazar-i-Sharif verschillende vliegtuigen aan de grond met mensen die uit het land weg willen . "We hebben duidelijk gemaakt aan de Taliban dat deze vluchten moeten vertrekken", zei de minister.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, was op de persconferentie kritisch over de aangekondigde regering. Hij zei dat een aantal leden van de regering als terroristen te boek staan en gezocht worden door de FBI.

Ook de Russische en de Indiase overheid hebben hun zorgen geuit over de situatie in Afghanistan. Volgens deze landen moet de Taliban worden gehouden aan afspraken waarbij terreurgroepen geen uitvalsbasis krijgen in het land. China heeft eerder gezegd dat het wil samenwerken met de nieuwe machthebbers in Kabul.

Geen enkel land heeft het Islamitische Emiraat Afghanistan nog officieel erkend.