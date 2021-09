Chinezen 'mogen' nu 3 kinderen krijgen, maar lijken dat niet te willen

"Wat in China gebeurt, staat niet op zichzelf", zegt aandelenstrateeg Herald van der Linde van HSBC, werkzaam in Hongkong, over de steeds tragere bevolkingsgroei. De geboortecijfers liggen al zo'n dertig jaar onder het niveau dat nodig is om de bevolking stabiel te houden. "Ook in landen als Korea, Japan en Singapore gaan geboortecijfers omlaag."

"De druk op onze generatie is hoog", zegt Daisy Shen uit Hangzhou, zelf enig kind. Ze is ondernemer, heeft een jonge dochter en vlogt over het moederschap voor haar 500.000 volgers op Weibo, een sociale mediaplatform.

"Toen het driekindbeleid werd aangekondigd was mijn gedachte: 'het opvoeden van drie kinderen is sowieso al stressvol'. Daarnaast moet je namelijk ook nog zorgdragen voor je ouders en schoonouders", illustreert ze de zorgen van haar generatiegenoten. Bij gebrek aan goede sociale verzekeringen is het in noodgevallen niet zelden aan kinderen om bij te springen.

Kostenplaatje

Shen, zelf geboren in de jaren 90, vindt één kind dan ook wel genoeg. Ze is niet de enige die er zo over denkt, blijkt uit verschillende onderzoeken in de regio. Van de ondervraagde huishoudens in Jinhua, niet ver van Hangzhou, zei 92 procent in een enquête van het Chinese statistiekbureau niet van plan te zijn voor drie kinderen te gaan.

Minder dan 4 procent gaf aan dat binnen twee jaar wél te willen proberen. Voor de meesten is het kostenplaatje de belangrijkste reden om niet tot gezinsuitbreiding over te gaan. "Één kind was voor mij voldoende, maar toen kreeg ik een tweeling", zegt Wang, een jonge moeder uit Shanghai. "Daar ligt voor mij echt wel de limiet."