Britse tiener Raducanu blijft verbazen op US Open met plek in halve finales

Emma Raducanu blijft verbazen op de US Open. De nummer 150 van de wereld won met 6-3, 6-4 van Belinda Bencic en is na Billie Jean King en Kim Clijsters de derde speelster van buiten de top-100 die de halve finales haalt in New York.

"Ik ben zo, zo blij. Ik geniet van iedere minuut", zei de 18-jarige Britse na afloop. "Dit had ik nooit verwacht. Ik voel me op mijn gemak in de grote stadions."