Politie ontmantelt grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland

De politie heeft afgelopen vrijdag de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland ontmanteld. De wasserij, waar gesmokkelde cocaïne klaargemaakt wordt voor gebruikt, was gevestigd in een omgebouwde manege in Nijeveen in Drenthe.

In de wasserij werd cocaïne die opgelost was in steenkool, verwerkt.

Daarnaast waren er bij de manege ook slaapvertrekken en recreatieruimtes gebouwd. In de manege in Nijeveen werden tienduizenden liters chemicaliën gevonden voor de productie van coke. Ook in loodsen in Apeldoorn en Elshout deed de politie invallen.

De politie gaf deze beelden vrij van het drugslab: