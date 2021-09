Mishandelde man Madrid blijkt verklaring anti-homogeweld te hebben verzonnen

De Spaanse man die zei dat hij in het weekend was mishandeld omdat hij homo is, heeft verklaard dat hij zijn verhaal heeft verzonnen. De 20-jarige inwoner van Madrid zei dat hij in het portiek van zijn huis door een groep was aangevallen en in zijn gezicht gestoken. Ook zouden de mannen het woord 'maricon' (flikker) in zijn billen hebben gekrast.

De politie nam de zaak hoog op en ging op zoek naar ooggetuigen, maar die werden niet gevonden en op beelden van bewakingscamera's waren de aanvallers niet te zien. Toen rechercheurs de man die aangifte had gedaan daarmee confronteerden, heeft hij zijn verhaal ingetrokken. Het blijkt dat zijn verwondingen - met wederzijdse instemming - zijn toegebracht met een mes door een man met wie hij vreemdging.