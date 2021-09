Laatste restant opgeruimd, alle containerdelen MSC Zoe in Waddenzee na 2,5 jaar weg

Vorig jaar maart meldde Rijkswaterstaat al dat de laatste restanten in de Waddenzee waren opgeruimd, maar dat is dus pas nu het geval. "Het is nu zo goed als zeker dat de bodemplaat het laatste restant is", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen de NOS. "Het zou kunnen dat er nog delen onzichtbaar zijn, maar dat zou ons verbazen. Je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker, dit is een dynamisch gebied met golven en getijden."

Sinds die tijd zijn de aangespoelde stukken en de resten in de Waddenzee opgeruimd, maar volgens Rijkswaterstaat is het al die tijd niet mogelijk geweest om dit restant, een bodemplaat van een container, van de zandplaat af te halen. Dit kwam doordat het deels onder het zand was beland. Het weghalen zou te veel schade aan de natuur veroorzaken.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 voer het schip over de Noordzee toen 342 containers van boord vielen. Negentien containers dreven naar de Waddenzee en een deel van de inhoud spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden en de kust van Groningen en Friesland.

De verwachting was dat het nog langer zou duren voordat de laatste container kon worden opgeruimd. "Maar de afgelopen dagen was het geweldig weer, dus het bergingsbedrijf heeft een nieuwe poging gewaagd en die is geslaagd", citeert Omrop Fryslân een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

In de Noordzee liggen nog ruim twintig containers, maar daar wordt niet meer actief naar gezocht. "Theoretisch zou het kunnen dat deze containers later nog in de Waddenzee terechtkomen, maar de kans is groot dat ze ver onder het zand liggen", zegt de woordvoerder.

Na ruim tweeënhalfjaar is het dus klaar voor Rijkswaterstaat. "We kunnen dit nu afsluiten. Dat mocht ook wel na zo'n lange tijd. Het is een kwetsbaar gebied en daar moeten we zuinig op zijn. We zijn blij dat de containers nu weg zijn."